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Робочий візит Президента України до Грузії

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Володимир Зеленський у Грузії провів зустріч з Президентом Молдови

19 липня 2021 року - 20:22

Володимир Зеленський у Грузії провів зустріч з Президентом Молдови

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Молдова Майєю Санду.

Глава держави привітав Майю Санду з перемогою проєвропейських демократичних сил на парламентських виборах у Молдові та побажав молдовській колезі успіхів у формуванні ефективного уряду.

Сторони обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проектів.

«Успішна реалізація подібних дво- та багатосторонніх проектів має стати важливим кроком у напрямі посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн», – наголосив Президент України.

Особлива увага приділялася також проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проекту в цій сфері – будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Володимир Зеленський проінформував Майю Санду щодо основних завдань та модальності роботи Кримської платформи, підтвердивши своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті цієї міжнародної ініціативи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.

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Робочий візит Президента України до Грузії

19 липня 2021 року - 12:44
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