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Володимир Зеленський у Маріуполі зустрівся з прогресивною молоддю та представниками бізнесу

15 червня 2019 року - 14:31

Володимир Зеленський у Маріуполі зустрівся з прогресивною молоддю та представниками бізнесу

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Маріуполя відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу.

Глава держави переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста.

Президент зауважив, що малий і середній бізнес – це «кров для організму країни».

«Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати», – сказав він.

Президент також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

«Головна мета – «держава у смартфоні», щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

Окремо Володимир Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.

«Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами», – резюмував він.

Також Президент поспілкувався зі слухачами ІТ-курсу Beetroot Academy.

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Робоча поїздка Президента до Донецької області

15 червня 2019 року - 14:32
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