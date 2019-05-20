Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади

Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

Глава держави подякував українцям Канади за всебічну підтримку нашої країни.

«Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії», – наголосив Володимир Зеленський.

На території Канади проживають майже 1,4 мільйона українців, і це друга за чисельністю українська діаспора у світі.

Президент також акцентував на важливості підтримки української мови та євроатлантичного курсу нашої країни.

«У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО», – зазначив він.

Під час зустрічі було обговорено актуальні кроки, які може зробити українська влада, щоб створити кращі можливості для українців, котрі мешкають за кордоном, відвідувати та вільно працювати в Україні.

«Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому», – підкреслив Президент.

Він закликав українську громаду Канади активно долучатися до побудови нової демократичної й заможної України.