Володимир Зеленський узяв участь у режимі відеоконференції в заходах з нагоди випуску офіцерів вищих військових навчальних закладів

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у режимі відеоконференції в заходах з нагоди чергового випуску офіцерів вищих військових навчальних закладів.

Цьогоріч навчання закінчили понад тисячу осіб.

Глава держави окремо привітав випускників кожного вишу: Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Української військово-медичної академії та кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Звертаючись до випускників, Президент наголосив, що вони зробили важливий вибір власної долі – це захист України та служіння державі.

«Свідомий вибір мільйонів, який робить усіх єдиним монолітним військом, незалежно від статі, віку й статусу. Генерали, офіцери, сержанти, солдати, курсанти. Чимало з вас іще до навчання за спеціальностями брали участь у бойових діях на Сході та мають відповідний бойовий досвід. З перших годин повномасштабної війни ви разом із викладацьким складом взяли до рук зброю, посилили підрозділи ЗСУ, мужньо стали на захист України», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що останні роки навчання стали для сьогоднішніх випускників найскладнішими та найбільш доленосними. Та попри всі виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії, сьогодні до офіцерського корпусу Збройних Сил України прямує гідне поповнення офіцерів.

Президент також заслухав доповіді начальників зазначених вищих військових навчальних закладів.

Володимир Зеленський подякував викладачам і працівникам вишів за підготовку офіцерів, досвід і знання, які здобули й здобувають їхні вихованці.

«Ще вчора вони були курсантами, незабаром стануть офіцерами, уже завтра частина з них вирушить до лав сил оборони нашої країни, інші продовжать навчання, щоб згодом, здобувши освіту магістра, також поповнити лави українського війська», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що всіх випускників і викладачів військових вишів об’єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність, а й відвага, рішучість, патріотизм, вірність Україні, готовність захищати й прагнення визволяти її.

«А отже – і в цьому немає жодного сумніву – є річ, яка об’єднає всіх у майбутньому. Це перемога. І нехай на шляху до неї вас об’єднує Україна, її сучасність, її пам’ять», – наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя у боях за Україну.

Випускник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, учасник антитерористичної операції та оборони Харкова лейтенант Станіслав Сівак від імені випускників вищих військових навчальних закладів подякував Главі держави за привітання.

«Ми всі чітко розуміємо, які доленосні та відповідальні завдання постали сьогодні перед Збройними Силами України, яка велика та історична місія відведена кожному воїну, кожному з нас у цій війні. Запевняємо весь український народ та вас як Верховного Головнокомандувача, що будемо гідні бойової слави українських воїнів та міцно стоятимемо на захисті рідної землі. Ми помстимося російським окупантам за кров і сльози наших співвітчизників! Ми звільнимо українську землю від ворога! Ми переможемо!» – сказав Станіслав Сівак.