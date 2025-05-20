Володимир Зеленський: Ветеранський спорт, програми реабілітації та адаптації мають бути пріоритетом для держави

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у форумі «Інновації та розвиток у спорті в умовах війни». Захід відбувся в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), який цьогоріч відзначає своє 95-річчя.

«Я дуже поважаю спорт, поважаю всіх тих, хто прославляє Україну, хто займається для себе, для своєї енергії, для держави, усіх, хто тренує», – зазначив Президент.

На форумі обговорювали важливість ветеранського спорту та інтеграції захисників у цивільне життя на основі найкращого українського та міжнародного досвіду. Зокрема, представили нову концепцію розвитку адаптивного спорту з урахуванням американської методики TotalFit, що передбачає цілісний підхід до відновлення.

Учасники заходу обговорили також розвиток військово-технологічного спорту. Крім того, була представлена концепція розвитку спортивної науки в Україні (проєкт «Олімпік лаб»).

У Центрі ветеранської реабілітації НУФВСУ Глава держави ознайомився з тим, як відбувається фізкультурно-спортивна реабілітація захисників і захисниць. Вона складається зі спеціальних занять із застосуванням терапевтичних вправ та апаратної фізіотерапії.

Володимир Зеленський наголосив, що держава повинна приділяти велику увагу ветеранському спорту, реабілітації та адаптації, і все це має бути на найвищому рівні.

«Ветерани – це наші герої. Це невід'ємна частина суспільства. Ми повинні зрозуміти, що в нашому просторі ветерани мають почуватися, як усі інші. Іще – з великою повагою до них за те, що вони зробили, захистили нашу незалежність», – додав Президент.

За його словами, дуже важливими є безбар’єрність і створення відповідної інфраструктури.

Під час спілкування з молоддю Глава держави висловив переконання, що саме молоді люди з їхнім сучасним поглядом і знаннями можуть сприяти створенню інфраструктури, якої дуже потребуватимуть ветерани в мирному житті.

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, без якої неможливо залучити велику кількість людей до занять фізичною культурою та досягти результатів у професійному спорті.

Президентові також продемонстрували сучасне обладнання для досліджень показників організму спортсменів під час фізичних навантажень.