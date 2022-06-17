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Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині та нагородив захисників

18 червня 2022 року - 15:51

Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині та нагородив захисників

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ у Миколаївській області.

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної ситуації на фронті.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками та вручив їм державні нагороди.

Зокрема, Президент вручив орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському. Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику.

«Хочу подякувати вам за велику службу – кожному й кожній! За те, що бороните, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім’ї, захищаючи наш суверенітет. Хочу побажати вам усього найкращого. Бережіть Україну – єдине, що в нас є. І бережіть себе – тільки ви можете це зробити», – сказав Володимир Зеленський.

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18 червня 2022 року - 13:56
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