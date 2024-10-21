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Володимир Зеленський відзначив розвідників Держприкордонслужби державними нагородами

22 жовтня 2024 року - 16:07

Володимир Зеленський відзначив розвідників Держприкордонслужби державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями розвідки Державної прикордонної служби та відзначив їх державними нагородами.

Володимир Зеленський привітав розвідників ДПСУ з професійним святом і подякував за службу.

«Ви багато разів доводили свою майстерність і хоробрість. Ми всі в Україні можемо бути впевнені, що це ваші незмінні риси. Передусім я дякую вам за результати для нашої держави, для всього нашого народу, щоб ми розуміли, що готує ворог і як нам відповідати», – сказав він.

Президент відзначив розвідників орденами Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

Глава держави наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме всіх воїнів, кожного українця та українку, які віддали свої життя заради перемоги. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №731/2024

Про відзначення державними нагородами України
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