Володимир Зеленський вручив Віталію Комарницькому посвідчення голови Луганської ОДА

7 липня, під час робочої поїздки до Луганської області, Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького та вручив йому службове посвідчення очільника регіону. Як зазначив Глава держави, місією керівника області має стати знаходження можливостей для відбудови Луганщини.

«Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (Президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія», – наголосив Президент.

Зі свого боку Віталій Комарницький подякував за довіру. Також він зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

«Я знаю настрій людей та проблеми, які є на Луганщині. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати», – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку на Луганщину, разом з Президентом України до регіону прибув Президент Європейської ради Дональд Туск. Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції об’єднаних сил.