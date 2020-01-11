Володимир Зеленський вшанував пам'ять громадян Канади, загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані

Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам'ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи.

«Колись людство винайшло літаки. Колись людство винайшло зброю. Та чи зможе колись людство винайти дієвий спосіб, щоб захистити себе від своїх же творінь? І чи зможе колись людство винайти слова, що змогли б описати наш спільний нестерпний біль через трагедію збитого «Боїнга-737»?» – написав Глава держави.

Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об'єднує й спільне горе.

«Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян Канади та України. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих громадян інших держав – Ірану, Швеції, Великої Британії та Афганістану. Вічна пам'ять загиблим!» – зазначив Володимир Зеленський у книзі пам'яті.

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

Володимир Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

Посол Лариса Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

Також Президент розповів про зустріч з рідними загиблих українських громадян і зазначив, що держава надаватиме їм підтримку.