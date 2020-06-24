Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт». Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди щодо передачі ДП «Херсонський морський торговельний порт» у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму «Рисоіл-Херсон».

«У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все – для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після підписання документа.

Президент подякував парламенту й, зокрема, фракції «Слуга Народу», яка підтримала закон про концесію.

«Також хочу подякувати інвесторам. З ними ми проговорили найважливіші деталі – це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і жодного бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну», – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський подякував міністру інфраструктури Владиславу Криклію та голові Херсонської облдержадміністрації Юрію Гусєву за успішну підготовку концесії.

«Ми говорили з нашими інвесторами. Вони готові збільшити в рази ті показники, які були закладені в концесійній угоді, та створити хаб на Дніпрі, який би забезпечував перевантаження не лише морських вантажів, але й вантажів, які спрямовуються по Дніпру в ті області, які потребують, наприклад, нашої плодоовочевої продукції», – сказав Юрій Гусєв.

Міністр інфраструктури повідомив, що від цього проекту державно-приватного партнерства очікується 300 млн гривень інвестицій у розвиток порту та інфраструктури міста й регіону в найближчі три роки.

«Концесіонер має дуже амбітні плани – планують не зупинятися на цьому етапі й збільшити вантажоперевалку протягом наступних кількох років до 5 млн тонн. Ми підтримуємо ці амбітні плани та бажаємо, щоб вони втілилися в життя», – наголосив Владислав Криклій.

Відповідно до угоди, концесіонер має забезпечити обсяги перевалки вантажів у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн за рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії щонайменше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.

Також планується покращити якість стивідорних послуг, які здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.

Угода щодо передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт» і майна ДП «Адміністрація морських портів України» підписана на 30 років.

Концесіонер повинен щороку сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.

За словами міністра, планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором щодо спеціалізованого порту Ольвія.