Володимир Зеленський взяв участь у прощанні з Анатолієм Зленком

Президент Володимир Зеленський взяв участь у прощанні з українським дипломатом, першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком, яке проходило у будівлі Дипломатичної академії у Києві.

Глава держави висловив співчуття та слова підтримки рідним і близьким дипломата, присутнім на церемонії. Володимир Зеленський відзначив визначну роль Анатолія Зленка в українській дипломатії, адже він був «тим, хто заклав основи дипломатичної армії молодої держави та формував імідж України на початку незалежності».

Анатолій Зленко був першим міністром закордонних справ незалежної України й очолював МЗС у 1990-1994 роках та з 2000 по 2003 рік. Також він був представником України при ООН. Дипломат помер на 83-му році життя.