Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті українсько-польських міжурядових консультацій.

Глава держави зазначив, що для народу України та для нього особисто – велика честь приймати польську делегацію.

«З великою повагою Україна ставиться до народу Польщі й до керівництва вашої держави, ми вам вдячні», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, засідання двох урядів у такому форматі відбувається вперше і є історичним для наших держав.

«Я хочу відзначити пріоритет відносин України та Польщі. Вважаю, що наші відносини з теплих і сусідських через війну Росії проти України перейшли на новий етап – відносин міцних та історичних», – зазначив він.

Володимир Зеленський відзначив виняткову підтримку нашої держави з боку Республіки Польща, яка проявилася в багатьох напрямках. Зокрема, це безпрецедентна оборонна допомога, а також підтримка українських громадян, які були вимушені виїхати до Польщі, рятуючись від війни, яку розв’язала Росія.

«Я хочу подякувати народу Польщі за цю близькість, теплоту й людяність до наших громадян», – сказав Президент і наголосив, що держава робитиме все, щоб українці після війни повернулися додому.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Президент Польщі Анджей Дуда та весь польський уряд долучаться до відбудови тих чи інших територій України, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Глава держави подякував голові Ради міністрів Республіки Польща Матеушу Моравецькому за те, що він є справжнім провідником майбутнього членства України у Європейському Союзі.

«Я дуже радий, що у нас велика геополітична армія, яка прийшла на підтримку України і яка бачить Україну на одному рівні серед однакових, рівних партнерів», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що під час сьогоднішніх консультацій буде погоджено важливі двосторонні документи щодо співпраці України та Польщі.

«Ми дуже віримо в наші відносини та наше велике майбутнє», – наголосив Глава держави.

На знак подяки від імені українського народу Президент України відзначив державними нагородами Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні в захисті незалежності й територіальної цілісності під час російського вторгнення.

Після цього за участю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Ради міністрів Республіки Польща відбулося спільне засідання урядів двох держав.

На порядку денному були питання правових та соціальних гарантій для громадян Польщі на території України, розвиток західного українського державного кордону та співпраця у здійсненні контролю під час перетину українсько-польського кордону тощо.

Крім того, передбачено підписання низки двосторонніх документів.