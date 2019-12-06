Володимир Зеленський запропонував продовжити процес спрощення процедур перетину кордону громадянами країн – членів ГУАМ

Президент України Володимир Зеленський у рамках завершення головування України у 2019 році в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, Прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та Віце-прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим.

Глава держави привітав активізацію співпраці України, Азербайджану, Грузії та Молдови в рамках ГУАМ і проведення щорічного засідання на рівні глав урядів.

«Україна, Грузія, Азербайджан і Молдова пов’язані не лише спільною історією, але й спільним баченням розвитку нашого майбутнього. Нас об’єднує прагнення до безпеки та стабільності в регіоні, економічного розвитку, зростання інвестицій, розбудови інфраструктури та культурного обміну між нашими людьми», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі.

Президент України наголосив, що багатосторонній діалог має великий потенціал.

Учасники зустрічі підтвердили незмінність взаємної підтримки суверенітету, територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів України, Азербайджану, Грузії та Молдови.

Сторони обговорили низку спільних економічних та інфраструктурних проектів. Було наголошено на важливості розробки перспективних транспортних маршрутів, зокрема для здійснення мультимодальних перевезень.

Володимир Зеленський також запропонував продовжити процес імплементації спрощених процедур перетину кордону громадянами країн – членів ГУАМ, зокрема з використанням внутрішніх паспортів формату ID-карток.

Учасники ГУАМ погодилися з необхідністю здійснення конкретних кроків для розширення потенціалу організації, покращення внутрішньої комунікації ГУАМ і популяризації об’єднання.