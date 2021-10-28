Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди 77-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України
Звернення Президента з нагоди 77-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України

28 жовтня 2021 року - 19:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський завершив день відкриття COP26 у Глазго спілкуванням з Прем'єр-міністром Великої Британії та високопосадовцями низки країн

1 листопада 2021 року - 23:47

Володимир Зеленський провів зустріч з Джастіном Трюдо

1 листопада 2021 року - 22:56

Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Греції

1 листопада 2021 року - 22:02

Президент на Конференції COP26: Необхідно змінити глобальне мислення й пріоритети світової політики – не лише фінансове зростання, а й екологічне

1 листопада 2021 року - 19:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський завершив день відкриття COP26 у Глазго спілкуванням з Прем'єр-міністром Великої Британії та високопосадовцями низки країн

1 листопада 2021 року - 23:47

Володимир Зеленський завершив день відкриття COP26 у Глазго спілкуванням з Прем'єр-міністром Великої Британії та високопосадовцями низки країн

Перший день участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, що відкрилася в Глазго, Президент України Володимир Зеленський завершив спілкуванням з президентами й прем'єр-міністрами низки країн під час офіційного прийняття від імені уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Глави держав та очільники урядів говорили як про важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами, так і про глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією COVID-19, енергетичною кризою та безпековою ситуацією у Європі, зокрема на сході України, та світі.

Так, під час розмови з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном були порушені важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонного співробітництва, європейського та світового порядку денного.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Льовеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Александром Шалленбергом та Президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.
 

ф

Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15
Версія для друку