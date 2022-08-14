Володимир Зеленський зустрівся із амбасадорами UNITED24 Андрієм Шевченком та Лієвом Шрайбером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United 24 – українською зіркою футболу Андрієм Шевченком та американським актором, сценаристом і продюсером Лієвом Шрайбером.

Вони приїхали до України для підготовки проектів UNITED2424, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

На зустрічі було обговорено проміжні результати роботи платформи та зібрані 170 млн дол. США.

Володимир Зеленський зазначив, що йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, що її Росія веде в Україні. За словами Президента, зниження світової уваги до подій у нашій державі – це один з основних викликів нині, адже це позначається і на обсягах міжнародної підтримки, і на темпах постачання озброєнь, і на висвітленні цієї теми у ЗМІ.

«Тому для нас дуже важливі візити, які привертають міжнародну увагу», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі також були представлені перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель з українською символікою, 100% прибутку від продажу якої будуть спрямовані UNITED24 на напрямок Rebuild Ukraine (Відбудова України).

Також гості розповіли Президенту про майбутні проекти з колаборації зі світовими брендами, про які буде оголошено найближчим часом.