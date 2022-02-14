Володимир Зеленський зустрівся із захисниками в Маріуполі: Війна триває вісім років, і Україна стала у стільки ж разів міцнішою

У Маріуполі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцями та правоохоронцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

У заході також взяли участь дипломатичні представники іноземних держав.

«Шановні захисники й захисниці, які боронять наші українські кордони та мир на нашій землі. Ви справжні герої! Шановні посли, дипломати, керівники міжнародних організацій, які залишаються сьогодні з нами, на українській землі, попри ситуацію біля наших кордонів. Ви справжні друзі! Шановні воїни, що зараз дивляться на нас із неба, бо віддали за рідну землю своє життя. Ви – з нами. Ви справжні легенди! Шановні медики, волонтери, капелани, які лікують, допомагають і моляться за наших воїнів! Шановні журналісти, які зберегли своє обличчя й не сіяли паніку! Шановні громадяни, які зберегли холодну голову, а отже – спокій! Шановні політики, які заради національної безпеки змогли стати державними діячами, а не втікачами. Дорогий наш великий український народе! Я вітаю всіх зі святом – з Днем єднання! Дякую всім, хто захищає Батьківщину! Хто стоїть і буде стояти за неї! Хто вірний присязі та вірний Україні», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що з таким народом нічого не страшно, і країна готова долати будь-які загрози, політичний і воєнний тиск.

«Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди, жодні вороги. Нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо захищати себе і 16 лютого, і 17-го, і в березні і квітні, і у вересні й грудні – день і місяць не важливі. Важливий рік: це 2022 рік, а не 2014-й. Це важлива різниця. Війна триває вісім років. Ми стали у стільки ж разів міцнішими. Без вас не було б держави! Без вас не було б цієї землі. Не буде волі на цій землі! Без вас не цікаве майбутнє», – наголосив він.

Глава держави відзначив Збройні Сили України, українських дипломатів, волонтерів і сили національного спротиву усієї країни, які дають наснагу захищати свою землю, не піддаватися на провокації та «здолати шлях до знову мирної та єдиної України».

«Ми прокладаємо цей шлях разом. І тільки разом ми збудуємо мирну й щасливу Україну! Це велика честь – бути Президентом таких людей, такої держави в такий день – у День єднання великого народу великої України», – акцентував Володимир Зеленський.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди.