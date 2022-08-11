Володимир Зеленський зустрівся із засновником гуманітарної організації World Central Kitchen Хосе Андресом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen шеф-кухарем Хосе Андресом.

Глава держави подякував Хосе Андресу та World Central Kitchen за активну діяльність, яку вони розгорнули в Україні та на кордонах нашої держави, на відміну від деяких інших організацій, які мали б займатися такими викликами. Метою цієї діяльності стала предметна й важлива допомога тисячам українців, котрі потерпають від розв’язаної Росією війни.

«Цінуємо вашу допомогу українцям із першого дня повномасштабної російської агресії та вашу присутність в Україні в цей складний момент. Дякуємо за те, що ви приділяєте нашій країні значну частину свого часу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що World Central Kitchen із першого дня вторгнення Росії почала працювати на українсько-польському кордоні й допомагала вимушеним переселенцям, а сьогодні організація розгорнула активну діяльність у багатьох містах України, та, серед іншого, створює нові робочі місця для наших громадян.

До роботи World Central Kitchen у нашій країні залучено близько 5 тисяч українців, працює понад 500 закладів харчування. З початку війни було приготовано більш як 130 мільйонів обідів для наших громадян.

За словами Володимира Зеленського, держава готова всіляко сприяти діяльності організації такого рівня, яка виконує вкрай важливу гуманітарну місію.

Під час зустрічі Хосе Андрес наголосив, що World Central Kitchen продовжуватиме допомагати українцям, зокрема підтримуватиме людей на територіях, які будуть звільнені від окупації.

«Ми будемо готові вже в перші години допомагати регіонам, які будуть деокуповані», – сказав він.