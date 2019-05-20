Володимир Зеленський зустрівся в Канаді зі Спеціальним представником США Куртом Волкером

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Канади провів зустріч зі Спеціальним представником США Куртом Волкером.

Глава держави подякував Курту Волкеру за все, що він особисто і адміністрація Президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

Президент наголосив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є «перезапуск» роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Водночас Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту. Зокрема, РФ не підтримала запропоноване Україною «Хлібне» перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.