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Володимир Зеленський зустрівся з американським пастором Франкліном Гремом

28 травня 2025 року - 20:43

Володимир Зеленський зустрівся з американським пастором Франкліном Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації «Сумка самаритянина» (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом.

Глава держави подякував Франкліну Грему за гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку українських дітей, людей, які були вимушені залишити свій дім, а також допомогу медичним закладам.

«Ми дуже вдячні за сильну підтримку з боку американського народу, Білого дому та Президента Трампа. Ми справді хочемо розраховувати на продовження цієї підтримки. Це дуже важливо для нас. Дякуємо вам за молитви й за допомогу людям. Це найважливіше – допомагати людям, підтримувати їх, підтримувати дітей. І за те, що ви надавали фінансову підтримку – і церквам, і людям. Це дуже важливо. Дякуємо. Ми цього не забудемо», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів про те, що в межах обміну полоненими 23-25 травня Україна змогла повернути додому тисячу своїх людей, і наголосив на тому, що важливо зробити все, аби звільнити всіх дорослих і дітей, яких утримує Росія.

Під час зустрічі обговорили можливості для розширення гуманітарних ініціатив, зокрема створення медичних центрів та реабілітаційних програм для ветеранів, підтримку дітей-сиріт і внутрішньо переміщених осіб.

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Офіційний візит Президента України до Німеччини

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Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Берліні, 28 травня 2025 року.
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