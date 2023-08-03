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Володимир Зеленський зустрівся з членом Республіканської партії, колишнім губернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті

4 серпня 2023 року - 16:38

Володимир Зеленський зустрівся з членом Республіканської партії, колишнім губернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Республіканської партії США, губернатором штату Нью-Джерсі у 2010–2018 роках Крістофером Крісті, який прибув з візитом до нашої країни.

Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі.

«Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні Президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій.

«США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою», – зазначив він.

Зі свого боку Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.

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