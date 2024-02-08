Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників з питань розвідки Майком Тернером, а також конгресменами Джейсоном Кроу, Френчем Гіллом, Заком Нанном та Ебігейл Спенбергер у межах їхнього візиту в Україну.

Глава держави наголосив на важливості візиту конгресменів до України в час, коли Росія продовжує терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами.

«Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо для тих героїв, які сьогодні б’ються на передовій», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність Конгресу, обом партіям – Демократичній та Республіканській, Президенту США та американському народу за надання Україні оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги. Володимир Зеленський окремо відзначив вагому лідерську роль Конгресу в підтримці України з перших днів широкомасштабного вторгнення. Було наголошено на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні.

«Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили», – заявив Глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський докладно поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони України. При цьому він закликав і далі нарощувати військову допомогу задля досягнення стратегічних цілей на фронті.

Президент також зазначив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. Важливим є й розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Відбувся змістовний обмін думками стосовно подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, а також формування Конгресом правової рамки для використання заморожених російських активів для відбудови України.