Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Не може бути справедливого миру без України – виступ Президента на Генеральній Асамблеї ООН
Не може бути справедливого миру без України – виступ Президента на Генеральній Асамблеї ООН

25 вересня 2024 року - 18:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Понад 30 країн і ЄС ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України

26 вересня 2024 року - 02:06

Спільна декларація про підтримку відновлення та реконструкції України

26 вересня 2024 року - 01:22

Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом

26 вересня 2024 року - 01:16

Сьогодні ми закладаємо фундамент для архітектури відновлення – виступ Президента на зустрічі у форматі «Група семи» + Україна

26 вересня 2024 року - 01:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом

26 вересня 2024 року - 01:16

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену та Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

Глава Української держави ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.«Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту», – сказав Володимир Зеленський.

ф

Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, 24 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, 25 вересня 2024 року.
Версія для друку