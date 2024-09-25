Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену та Сполученим Штатам Америки за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність.

Глава Української держави ознайомив Президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.«Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту», – сказав Володимир Зеленський.