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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Робочий візит Президента України до Японії
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Володимир Зеленський зустрівся з Франком-Вальтером Штайнмаєром

23 жовтня 2019 року - 07:54

Володимир Зеленський зустрівся з Франком-Вальтером Штайнмаєром

У рамках робочого візиту до Японії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.

«Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди.

Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери країн погодилися, що Нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

«Україна виконала свою частину для відновлення роботи «Нормандської четвірки». Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» найближчим часом, адже всі перепони усунуті», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

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Робочий візит Президента України до Японії

21 жовтня 2019 року - 09:42
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