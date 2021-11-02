Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Глава держави відзначив активізацію взаємодії України в межах Ради Європи та зауважив, що це вже другий візит Марії Пейчинович-Бурич до України в поточному році.

«Хочу висловити вам і вашим колегам подяку за велику увагу до України, за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив на важливості представлення Ради Європи на установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня.

«Ми були раді вітати вас у Києві та розраховуємо на подальше активне залучення експертів Ради Європи до роботи цього міжнародного механізму деокупації Кримського півострова», – зазначив Глава держави.

У цьому зв’язку співрозмовники приділили значну увагу ролі, яку Рада Європи має відігравати в захисті прав людини у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

«Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься», – наголосив Президент України.

Було окремо обговорено практичні модальності залучення Генерального секретаря Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства нашої держави.

Президент акцентував увагу на тому, що українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі. «Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський окремо закликав Генерального секретаря Ради Європи сприяти залученню всіх механізмів цієї міжнародної організації для звільнення українців, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Володимир Зеленський і Марія Пейчинович-Бурич торкнулися питання практичної підтримки з боку Секретаріату Ради Європи європейської інтеграції України, зокрема у сферах захисту прав людини, забезпечення верховенства права та розвитку демократичних інституцій, високо оцінивши цю взаємодію.

У цьому зв’язку Президент поінформував Генерального секретаря Ради Європи про підписання ухваленого Верховною Радою антиолігархічного закону. Як було домовлено між Володимиром Зеленським і головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, текст закону в редакції, яку підписав Глава держави, буде надано комісії для розгляду та підготовки висновку.