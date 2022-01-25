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Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату

8 лютого 2022 року - 22:33

Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії – Александром Шалленбергом та Словацької Республіки – Іваном Корчоком у межах їхнього візиту в нашу країну.

Візит здійснюється за ініціативою Чехії як країни, що головує в межах Славковського формату, який об’єднує ці три європейські держави.

Володимир Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.

«Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці», – наголосив Президент.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Володимир Зеленський акцентував на важливості зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

«Дякую кожному з вас, вашим країнам за підтримку й конкретну допомогу Україні», – заявив він.

Глава держави позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

Президент наголосив на важливості подальшого поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.

Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.

 

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