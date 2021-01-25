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Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви

24 лютого 2021 року - 14:50

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом.

Глава держави висловив подяку Литві за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за важливу підтримку в реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також вважає важливою підтримку позиції Української держави з метою протидії проекту «Північний потік – 2» та збереження енергетичної безпеки у Європі.

«Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що очікує на особисту участь Президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи», які відбудуться у Києві в серпні 2021 року.

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з пандемією коронавірусу та заходи, яких вживає керівництво обох держав з метою подолання пандемії та забезпечення захисту громадян. Володимир Зеленський попросив допомоги у пришвидшенні постачання більшої кількості вакцини та запропонував допомогу України у її масовому виробництві у разі потреби. Він нагадав, як на початку пандемії Україна підтримувала деякі країни Європейського Союзу, надаючи засоби індивідуального захисту та допомогу медичних фахівців.

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