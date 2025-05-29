Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Глава держави подякував Туреччині та Президенту Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку зусиль для встановлення справедливого й тривалого миру, а також за допомогу в організації зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня. Володимир Зеленський відзначив, що її результатом стало звільнення тисячі українців. Саме повернення всіх дорослих і дітей, яких утримує Росія, є одним з основних пріоритетів нашої держави.

Президент також зазначив, що Україна цінує позицію Туреччини щодо неприпустимості мови ультиматумів у процесі переговорів та її готовність конструктивно рухатися до припинення вогню і встановлення справедливого й тривалого миру.

«Україна послідовно підтримує дипломатичний шлях для закінчення цієї війни. Цінуємо посередницьку роль Туреччини в нашому прагненні досягти справедливого й тривалого миру», – сказав він.

Глава держави наголосив, що Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню та за більш ніж тиждень не підготувала так званий «меморандум», який обіцяла передати одразу після обміну полоненими.

«Ми не отримували від них жодних документів щодо цього. Не маємо й порядку денного. Туреччина також не отримала жодних документів від Росії, що є проявом неповаги до країни як сторони, що приймає. Ми готові до переговорів, але вони мають бути належним чином підготовлені», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі приділили важливості збільшення санкційного тиску на Росію. Президент зазначив, що необхідно й надалі робити все можливе, щоб примусити РФ до закінчення цієї війни. Москва повинна припинити нав’язувати світові свої умови та почати вести переговори чесно.

Президент також подякував Туреччині за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Для українського народу важливо, що ця принципова позиція є незмінною.