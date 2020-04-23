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Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним головою Івано-Франківської ОДА

24 квітня 2020 року - 14:45

Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним головою Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталієм Федорівим.

Глава держави привітав його з призначенням та побажав успіхів у роботі на цій посаді.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації подякував Президенту за довіру.

Указ про призначення Віталія Федоріва очільником Івано-Франківської ОДА Глава держави підписав 24 квітня.

Довідка. Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства» (інженер-економіст), у  2004 році – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба» (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №155/2020

Про призначення В.Федоріва головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації
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