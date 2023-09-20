Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН
Застосування права вето потребує реформування, і це може стати ключовою реформою ООН – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН

20 вересня 2023 року - 19:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

21 вересня 2023 року - 00:06

Глава держави провів зустріч із Президенткою Європейської комісії, Президентом Румунії та віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Болгарії

20 вересня 2023 року - 23:26

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чилі

20 вересня 2023 року - 21:03

У Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Пенні Пріцкер

20 вересня 2023 року - 20:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України та першої леді до США
Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

21 вересня 2023 року - 00:06

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував ФРН за вагому довготривалу підтримку України у протидії агресії Росії, окремо відзначивши нещодавні оборонні пакети, надані Німеччиною, та внесок у посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування «зернового коридору». Глава держави наголосив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Володимир Зеленський поінформував канцлера ФРН про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

Лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.
 

ф

Візит Президента України та першої леді до США

19 вересня 2023 року - 02:19
Президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 19 вересня 2023 року. На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою. Під час переговорів лідери підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України, 20 вересня 2023 року. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами, 19 вересня 2023 року.
Версія для друку