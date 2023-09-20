Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував ФРН за вагому довготривалу підтримку України у протидії агресії Росії, окремо відзначивши нещодавні оборонні пакети, надані Німеччиною, та внесок у посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й першочергові потреби сил оборони України. Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування «зернового коридору». Глава держави наголосив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Володимир Зеленський поінформував канцлера ФРН про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

Лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.

