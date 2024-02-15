Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

У заході взяли участь члени Ради та представники органів державної влади, зокрема керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Генеральний прокурор України Андрій Костін, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Володимир Зеленський зауважив, що створив цю Раду з метою консолідації зусиль держави та бізнесу задля збереження й розвитку підприємницького потенціалу України в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

«Питання війни забирають майже весь мій час. Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту. Це глобальні питання», – сказав Президент, звертаючись до представників бізнесу.

Зі свого боку керівник Офісу Глави держави розповів про роботу, пророблену разом із членами Ради. Зокрема, він зазначив, що на виконання доручення Президента України Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

«На цих зустрічах за участю представників парламенту, уряду, правоохоронних органів ми пройшлися по питаннях, які ставив бізнес, та систематизували їх. Сьогодні готові доповісти, щодо яких окреслених питань уже знайшли рішення, а які ще відпрацьовуються», – зазначив Андрій Єрмак.

Юлія Свириденко зауважила, що для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів. Очікується, що впровадження всіх запланованих заходів сприятиме економічному зростанню України та збільшенню кількості робочих місць, що є пріоритетом для держави та бізнесу.

Учасники зустрічі обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Окрему увагу приділили запровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме – створення платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

Очікується, що цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу – регіонального, дрібного, середнього – і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища.

Щодо кожного з обговорених питань було окреслено план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи «Зроблено в Україні».

Підприємці подякували Президенту та іншим представникам влади за конструктивний діалог.

Зокрема, співзасновник ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» та проєкту Monobank, член Ради Олег Гороховський зазначив, що до консультацій були залучені представники уряду, парламенту й багато профільних фахівців, і це дає підприємцям сподівання на позитивний результат.

«Дуже велику роботу виконав керівник Офісу Президента для підготовки цієї зустрічі. До консультацій із нами було залучено багато стейкхолдерів, і ми побачили багато конструктиву та щирого бажання підвищити ефективність взаємодії держави та бізнесу. Ми дуже натхненні цим треком і хочемо запевнити, що будемо активно підтримувати та комунікувати всі позитивні рішення, які напрацюємо і які будуть ухвалені для підтримки бізнесу в Україні вашою командою», – сказав бізнесмен.

Він зауважив, що перемогти в цій війні неможливо без хоробрості наших воїнів, без міцного ВПК, без допомоги союзників, а також без сильних українських підприємців.

«Ми сприймаємо цю роботу як велику довіру та велику відповідальність. І наш обов’язок та щире бажання – допомогти країні. Ми з вами разом хочемо створити країну, у якій бізнесменів поважають. Особливо тих, які сплачують податки й не порушують законів. Їх поважають, їх цінують і їм допомагають», – додав Олег Гороховський.