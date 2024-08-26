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Володимир Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

28 серпня 2024 року - 16:55

Володимир Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату: митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.  

Глава держави подякував представникам Константинопольської православної церкви та його Всесвятості Варфоломію за молитви за Україну та українців. 

Президент зазначив, що держава робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в Україні. 

«Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо», – додав Володимир Зеленський. 

Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її. 

«Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу», – сказав архієпископ Іларіон.

Президент нагадав, що в Україні очікують на візит Його Всесвятості, та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави.

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