Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Італії

Під час візиту до Італійської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Глава держави відзначив зацікавленість України в поглибленні відносин з урядом Італії та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу.

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими й італійськими бізнес-колами.

«Італія – в трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один з основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Впевнений, що ми можемо покращувати цей результат і таким чином зміцнювати нашу дружбу», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на великому потенціалі для виведення взаємодії між Україною та Італією на якісно новий рівень.

«Позитивні зміни, які відбуваються у нашій країні, створюють додаткові можливості для нарощування співпраці між Україною та Італією», – зазначив Глава держави.

Зокрема, Володимир Зеленський висловив інтерес до активного залучення італійських інвесторів до масштабної приватизації в Україні, а також участі італійських компаній у реалізації інфраструктурних проектів і розвитку української енергетики.

«Наш уряд працює на спрощення економічних та бізнес-процесів. На цей рік у нас великі плани щодо будівництва доріг, мостів, розвитку портів та аеропортів. Ми будемо раді бачити італійських інвесторів в Україні і зробимо все заради безпеки їхній інвестицій. Давайте разом будувати в Україні та створювати робочі місця», – зазначив Президент.

Глава держави подякував Джузеппе Конте за незмінну підтримку Італією суверенітету й територіальної цілісності України. Зі свого боку Прем’єр-міністр Італійської Республіки наголосив на повній підтримці реформ в Україні.

Сторони порушили питання зміцнення культурних зв’язків і розвитку науково-технічної співпраці, особливо в космічній сфері.

Також під час перемовин погодили графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту Прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте в Україну.