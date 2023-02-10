Володимир Зеленський зустрівся з топ-менеджерами JP Morgan і взяв участь в організованому холдингом інвестиційному саміті

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan і взяв участь в режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Сторони обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови України та перспективні напрями реалізації великих інвестиційних проектів у нашій країні. Зокрема йшлося про сектори «зеленої» енергетики, ІТ та агротехнологій.

Володимир Зеленський наголосив, що українці надзвичайно вірять у свободу та демократію й борються за них заради себе та наступних поколінь.

Президент також відзначив важливість того, щоб світ і далі вірив в Україну, і акцентував, що наша країна надзвичайно відкрита.

«Я чудово розумію, що ведення бізнесу, інвестування не може бути вигідним лише одній стороні. Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну та заробляли гроші», – сказав він.

Крім того, Глава держави зауважив, що нинішня війна продемонструвала певні слабкі місця як в Україні, так і в інших державах. Зокрема, у зв’язку з російськими атаками на українську енергетику в нашій країні розуміють, що потрібні диверсифікація електропостачання, розвиток відновлюваної енергетики. І вже під час війни Україна почала децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів.

Ще одним важливим пріоритетом Президент назвав подальший розвиток IT-сектору, який відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. Він також акцентував на тому, що Україна може зробити ще більш вагомий внесок у кібер- та продовольчу безпеку світу.

«Ми пишаємося нашою давньою підтримкою України та зобов’язуємося зробити свій внесок у піднесення країни та її народу. Всі ресурси JPMorgan Chase доступні Україні, оскільки вона прокладає свій постконфліктний шлях до зростання», – зазначив зі свого боку голова правління та головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і представники JP Morgan обговорили, чим такі потужні фінансові структури можуть допомогти Україні, а також кроки, спрямовані на довгострокове зростання після війни.

Було відзначено важливість підписаного 9 лютого меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan щодо надання консультацій українському уряду стосовно фінансової стабілізації, отримання суверенних кредитних рейтингів, управління державними активами ліквідності, діджиталізації економіки, визначення можливостей для встановлення тісного економічного зв’язку з Європою.

Також було домовлено про залучення працівників JP Morgan до групи радників і представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів разом із компанією BlackRock.

У зустрічі також взяли участь: глобальний керівник з альтернативних пропозицій, який займається управлінням активами у JP Morgan, Антон Піль, керівник ринків боргового капіталу у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці Штефан Вайлер, глобальний керівник відділу кредитування та депозитів, головний виконавчий директор JPM Wealth Workplace Вінс Ла Падула.