Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України генералом Кітом Келлогом тет-а-тет та в розширеному форматі.

Він подякував Кіту Келлогу за візит до нашої країни, а також за участь у Конференції з питань відновлення України та засіданні коаліції охочих у Римі разом із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

«Ми вдячні Президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном Президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. Тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Генерал Келлог висловив повагу захисникам і захисницям України за їхню сміливість.

Президент підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог говорили також про припинення вогню, збільшення тиску на Росію та спільні кроки заради настання достойного й тривалого миру.

Окрема увага – санкціям, зокрема двопартійному законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів.