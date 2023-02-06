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Вступ України до ЄС є невід’ємною складовою нашої перемоги – Ігор Жовква

6 лютого 2023 року - 20:21

Вступ України до ЄС є невід’ємною складовою нашої перемоги – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Комітету у закордонних справах Палати представників Генеральних штатів (парламенту) Королівства Нідерланди.

Ігор Жовква подякував парламенту Нідерландів за ухвалення важливих рішень щодо допомоги Україні та надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС.

«Україна вдячна за вагому допомогу з боку парламенту Нідерландів у протидії російській збройній агресії: фінансово-економічну, гуманітарну, військову, політичну. Особливо важливим стало рішення парламенту підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Голос Нідерландів відіграв одну з вирішальних ролей у забезпеченні консенсусу у Європейській раді з цього питання», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував нідерландських депутатів про поточну безпекову ситуацію в Україні й закликав підвищувати рівень підтримки нашої держави за ключовими напрямами, зокрема в питанні постачання зброї.

Під час зустрічі було обговорено практичну реалізацію формули миру Президента Зеленського, що слугуватиме гарантією безпеки для Європейського континенту.

«Україна прагне справедливого миру в класичному розумінні, з погляду міжнародного права, що передбачає позбавлення Росії всіх інструментів для вчинення агресивних дій проти іншої держави», – зауважив Ігор Жовква.

Окрему увагу було приділено прогресу України на євроінтеграційному шляху та результатам нещодавнього саміту Україна – ЄС.

Заступник керівника Офісу Глави держави докладно поінформував іноземних парламентарів про перебіг виконання семи рекомендацій Європейської комісії, а також про стан реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

«Україна завершує імплементацію всіх семи рекомендацій Європейської комісії. Угода про асоціацію України з ЄС виконана на 72%, і ми продовжуємо рухатися цим шляхом до її повного виконання. Очікуємо на проміжну позитивну оцінку з боку ЄС вже цієї весни та оголошення про початок переговорів про вступ до кінця поточного року. Розраховуємо на підтримку Нідерландів, адже вступ України до ЄС є невід’ємною складовою нашої перемоги у війні проти Росії», – резюмував Ігор Жовква.

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