Взаємодія у сфері оборони та експортний коридор: Президент України зустрівся з Президентом Румунії

У межах візиту до Вільнюса Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глава Української держави висловив вдячність Румунії за вагому допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський поінформував Президента Румунії про російські обстріли Дністровської ГЕС та акцентував на можливих загрозах для Молдови.

Лідери обговорили співпрацю в оборонній сфері. Президент України наголосив на посиленні української ППО для створення надійного повітряного щита.

Глава держави високо оцінив послідовну підтримку України з боку Румунії на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Президенти обговорили роботу експортного коридору України з Румунією та Молдовою і розвиток інфраструктури й логістичних шляхів на спільному кордоні.

«Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії Росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі також розглянули посилення тристоронньої співпраці між Україною, Румунією та Молдовою.