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Вже 5,5 млн українців скористалися пропозицією отримати виплати за повну вакцинацію проти COVID-19 – нарада у Президента

28 грудня 2021 року - 15:23

Вже 5,5 млн українців скористалися пропозицією отримати виплати за повну вакцинацію проти COVID-19 – нарада у Президента

В Україні зроблено 28,05 млн щеплень проти COVID-19, вакцинацією охоплено 14,6 млн громадян, з яких двома дозами щеплено 13,4 млн осіб. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Як доповів Главі держави Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на сьогодні вже понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заяву на отримання 1 тис. грн від держави в межах програми «єПідтримка». Загалом 6,6 млн громадян України відкрили спеціальні рахунки в банках.

За словами Дениса Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців переказано понад 3,6 млрд грн, з яких громадяни вже витратили понад 365 млн грн. За інформацією уряду, 35% цих коштів українці витратили на книжкову продукцію, 32% – на відвідання кінотеатрів, 11% – на залізничні перевезення і 10% на інші напрямки.

Як повідомили представники Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні зафіксовано 116 тис. активних хворих на COVID-19. У медичних закладах зайнято 18 тис. ліжок, що становить 26% усього ліжкового фонду.

У Кабміні зазначили, що для забезпечення киснем ліжок для ковідних хворих було додатково закуплено кисневі станції. Підписано контракти на придбання 225 кисневих станцій на загальну суму 648 млн грн.

З огляду на показники захворюваності, минулого тижня було скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей. Найближчим часом також розглядатимуться питання можливого скасування «червоного» рівня епіднебезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Також на виконання указу Президента України Кабмін усунув диспропорцію між посадовими окладами керівників закладів охорони здоров’я та лікарів. Тепер посадовий оклад керівника медзакладу не може перевищувати розмір середньої зарплати медпрацівників цього закладу більш ніж на 60%.

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