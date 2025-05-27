Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день. Провів тривалу нараду з військовими: Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони також був, Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає – збільшувати виробництво наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений в цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі – для інвестицій саме в українське виробництво. Передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елемента – усього того, що дає змогу контролювати ситуацію на фронті, дає змогу берегти життя наших воїнів і діяти на значну відстань. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла – дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти.

Сьогодні ж були з доповідями у мене урядовці – щодо економічних перспектив нашої країни, тих рішень, які потрібні, щоб забезпечувати роботу підприємств в Україні –підприємств, що вже є, та заснування нових бізнесів. Детально працюємо над практичними змінами. Щоб залучати капітал в Україну, щоб забезпечити можливість максимально вигідної спільної роботи з партнерами для інвестицій та відновлення України. Нормальне соціальне життя в Україні, розвиток нашої інфраструктури, наших громад, української медицини, наших освітніх можливостей, – усього того, що забезпечує життя людей, – можливий тільки за умови реального та відчутного економічного зростання. Це ключове завдання для уряду.

І ще одне.

Сьогодні вперше саме у травні ми відзначаємо професійний день наших спецпризначенців – Сил спеціальних операцій. Це одна з найбільш ефективних складових нашого українського захисту. Справді круті хлопці. Сьогодні я мав честь подякувати їм особисто, нагородити деяких із них, і передати рідним полеглих Героїв «Золоті Зірки». Ми всі завжди маємо не забувати, які люди стали на захист України та реально зберігають Україні життя. Кожен, хто бився й б’ється заради України, кожен, хто працює заради нашої держави та людей, заслуговує на нашу вдячність. Незалежність тримається на тих, хто бореться за неї та зміцнює її.

Слава Україні!