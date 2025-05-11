Вже сто україномовних аудіогідів працюють у провідних пам’ятках світу – Олена Зеленська

Український аудіогід запрацював у Музеї апартеїду в місті Йоганнесбурзі (Південно-Африканська Республіка). Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Цей заклад зберігає історію боротьби за справедливість і рівність у часи існування на території сучасної ПАР режиму расової сегрегації – апартеїду.

«Кому, як не українцям, зрозуміти цю болючу історію, борючись за своє життя та право на нього просто зараз», – наголосила дружина Президента.

Аудіогід став сотим у проєкті з упровадження українських аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу, що реалізується під патронатом першої леді.

«Це означає, що вже сотня визначних світових пам’яток, серед яких Версаль, лондонський Тауер, Саграда Фамілія, промовляють до відвідувачів українською. Тисячоліття культури та історії звучать нашою мовою. І більшість із цих гідів нашого всесвітнього проєкту ми запустили в надскладний для України період – під час повномасштабного російського вторгнення», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента нагадала, що ідея проєкту з’явилася у 2019 році, коли вона перебувала з першим візитом у Німеччині.

«У Берліні я потрапила на автобусну екскурсію і зраділа українській мові на ній. Тоді ж дізналася: це радше виняток. На більшості світових туристичних атракцій українці змушені задовольнятися російською, бо української як опції просто немає. Тоді й вирішила: українська має право звучати у світі й звучатиме», – розповіла Олена Зеленська.

Україномовні аудіогіди втілені вже у 53 країнах світу: Туреччині, Франції, Данії, Вірменії, Казахстані, Азербайджані, Швеції, Узбекистані, Австрії, Болгарії, Киргизстані, Кенії, Руанді, Німеччині, Великій Британії, Греції, Північній Македонії, Іспанії, США, Чехії, Латвії, Чорногорії, Італії, Литві, Грузії, Португалії, Таїланді, Угорщині, Швейцарії, Бразилії, Словаччині, Норвегії, Катарі, Естонії, Індонезії, Нідерландах, Албанії, Ірландії, Польщі, Ізраїлі, Фінляндії, Австралії, Кіпрі, Японії, Сербії, ОАЕ, Перу, Мексиці, Аргентині, Ватикані, Хорватії, Молдові та ПАР.

Українською звучать екскурсії у древніх палацах і замках: Версалі у Франції, замку-палаці Фредеріксборг у Данії, палаці Сансусі та замку Шарлоттенбург у Німеччині, Королівському палаці в Геделле (Угорщина), Единбурзькому замку у Великій Британії, палацах Шенбрунн та Гофбург в Австрії, Долмабахче в Туреччині, Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» у Литві та Меморіальному будинку-музеї першого Президента США Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні. Також працює україномовний відеотур десятьма найвідомішими артефактами музею Метрополітен у Нью-Йорку.

Крім того, український аудіосупровід є на туристичних автобусних маршрутах у Греції, Литві, Данії, Португалії, Норвегії, Мексиці, Аргентині, човнових екскурсійних маршрутах у Фінляндії та Данії.

Перший аудіогід з’явився в Альбертіні у Відні, найдовший – 19-годинне аудіо – у музеях Ватикану, найінтерактивніший – у Музеї Бенакі (Афіни), найтрендовіший, записаний за допомогою ШІ, – у Музеї-фортеці Суоменлінна. Також є окремий гід для дітей у Гамбурзькій Кунстхалле та Музеї Барберіні в Потсдамі (Німеччина).

Україномо вні аудіогіди працюють у місцях, які розповідають про трагедії народів, спробу їхнього винищення й про силу пам’яті, яка допомагає зцілюватися та рухатися вперед. Це музей у Хірошімі, Музей окупації Латвії, Музей Варшавського повстання, Меморіально-музейний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» (Казахстан), Меморіал геноциду в Кігалі (Руанда), музей Голокосту «Яд Вашем» в Ізраїлі.

До озвучування не раз долучалися українські зірки: заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков, акторки Олена Узлюк, Ірма Вітовська, Олена Кравець, телеведучі Марія Єфросиніна та Юрій Горбунов, радіоведуча Соня Сотник, оперний співак Денис Вишня, письменник Іван Яцканин, артисти Оля Полякова, Тіна Кароль, Дзідзьо, багаторазова олімпійська чемпіонка, фехтувальниця Ольга Харлан, а також посли України.

«Чому цей проєкт важливий, і важливий саме зараз? Бо мільйони українців, розкиданих по світу російським вторгненням, мають право чути інформацію рідною мовою. І тому, що в час, коли Росія намагається знищити наш спадок і саму нашу ідентичність, особливо маємо про них дбати. Наша мова має звучати – як мова культури та розвитку. Вона – наш амбасадор так само, як кожен із нас», – наголосила Олена Зеленська.