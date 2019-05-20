Я мрію про державу у смартфоні – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав IT-спільноту об’єднати зусилля для впровадження електронного урядування. Про це він сказав, виступаючи на іForum – 2019 у Києві з презентацією «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом».

Глава держави зазначив, що використання цифрових технологій в рази дешевше, ніж утримання чиновницького апарату. Однак Україна, згідно з даними ООН за 2018 рік, у розвитку електронного урядування наразі поступається Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії і агресору – РФ.

«Справа не в людях, справа у системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити державу у смартфоні, уряд у смартфоні. Час це зробити. Без вас не впораємося», – звернувся він до учасників форуму.

За словами Президента, впровадження електронного урядування необхідне на 4 рівнях: інформація про державу, комунікації та транзакції з державою та залучення до управління державою.

«Як було б круто, коли ти їдеш на роботу і можеш отримувати на телефон не тільки новини та інформацію про погоду, а й контролювати, які законопроекти подаються, змінювати їх, контролювати, яких людей обирають, як їх можна відкликати, які петиції готуються. Тому я справді мрію про нашу країну у смартфоні і щоб ми були першими у світі, оминувши нинішній етап, який нам важко наздогнати», – сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав IT-спільноту до співпраці. Зокрема, зі своїми ідеями представники галузі можуть звертатися до позаштатного радника Глави держави Михайла Федорова. Для цих людей наступного тижня буде запущений онлайн-проект «Ліфт».