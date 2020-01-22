Я відчуваю дуже позитивне ставлення США до України – Президент

На безпековій конференції в Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом.

Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку обох палат Конгресу США. Також він висловив подяку Джеймсу Інхофу за важливі зусилля Сполучених Штатів у забезпеченні такої незмінної підтримки.

Володимир Зеленський підкреслив велике значення військової та безпекової допомоги, яку Україна отримує від США, та висловив сподівання на збільшення її обсягів і розширення напрямів.

«Я відчуваю дуже позитивне ставлення Сполучених Штатів Америки до України. Для нас дуже важлива підтримка США», – наголосив Президент України.

Глава держави зауважив, що Україна налаштована на проведення демократичних реформ, ефективної антикорупційної політики.

«Ми почали реформи у правоохоронній системі. Перезапустили Генеральну прокуратуру, йде велика атестація прокурорів, кілька тисяч прокурорів були звільнені. Їх перевіряють на доброчесність та професійність. Ми також ініціювали багато економічних реформ. Але це все – лише початок», – запевнив Володимир Зеленський.

Також ішлося про реформування сектору безпеки та оборони, зокрема оборонної промисловості за стандартами країн – членів НАТО.

«У нас буде повне перезавантаження «Укроборонпрому», щоб українські оборонні підприємства були ефективними, сучасними та прозорими. Якщо є проблеми, ми в постійному доступі, готові вирішувати всі питання», – наголосив Президент України.

Він поінформував американських законодавців про перебіг переговорного процесу щодо мирного врегулювання на Донбасі та висловив зацікавленість у більш активному залученні до нього США.

Додатково Володимир Зеленський запросив американських інвесторів до України та розповів про нові програми захисту й підтримки для розвитку бізнесу.