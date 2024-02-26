Як війна змінила українських дітей та які виклики на них чекають попереду? Фундація Олени Зеленської презентувала результати дослідження «Індекс майбутнього»

Перша леді України Олена Зеленська та Фундація Олени Зеленської презентували дослідження «Індекс майбутнього». Проєкт було реалізовано спільно з Київською школою економіки за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Основною метою дослідження є комплексна оцінка поточної ситуації з добробутом дітей в Україні. Це дасть змогу запроваджувати ефективні проєкти та програми, спрямовані на розв’язання критичних для дітей проблем, спричинених повномасштабною війною.

«Два роки повномасштабного вторгнення, життя з відчуттям постійної небезпеки – це забагато навіть для дорослого. Та для дітей – це величезна частина життя. Половина, третина… І якщо ми, дорослі, кажемо, що війна змінила нас, ламає наші життя, то що вона робить із дитячими життями? Всі ми знаємо основну статистику. Але є й більш «тихі» зміни в становищі дітей. Можливо, не такі помітні на перший погляд. Але дуже важливі. Це зміни в якості їхнього життя. У тому, на що вони мають право і що натомість отримують. Війна відбирає в них можливості та створює додаткові перешкоди на їхньому шляху. Як і що ми, дорослі, можемо зробити з цим? Я й мої колеги з Фундації Олени Зеленської також ставили собі це питання, тож ініціювали дослідження «Індекс майбутнього», щоб оцінити добробут українських дітей. Думаю, не треба пояснювати його назву. Від того, що відбувається з дітьми зараз, залежить, що буде з ними – і з нами! – в майбутньому», – розповіла дружина Президента.

У межах дослідження було оцінено добробут дітей за дев’ятьма напрямами: освіта, здоров'я, безпека, матеріальне забезпечення, ментальне здоров’я, соціальні навички, прояви ризикованої поведінки, стосунки із сім’єю та друзями та система інституційного догляду. Опитано понад 1300 дітей віком від 10 до 17 років по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій).

«Індекс, над яким працювала Фундація з партнерами, дасть змогу запроваджувати ефективні програми на державному рівні. Вони мають бути спрямовані на розв’язання критичних проблем дітей під час та після війни. Від добробуту дітей залежатиме майбутнє України», – зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

За результатами дослідження, індекс майбутнього в Україні нині становить 0,64 (індекс – це величина із діапазоном значень від 0 до 1, де більше значення вказує на кращу ситуацію). Найгірша ситуація в добробуті дітей у сферах здоров’я, освіти та в системі інституційного догляду.

«Важливо зазначити, що «Індекс майбутнього» є пілотним проєктом. Повторно проведені дослідження дадуть змогу побачити ситуацію з добробутом дітей у динаміці. Це допоможе корегувати запроваджені програми, мати кращі результати та сприяти щасливому майбутньому наших дітей», – зазначив ректор Київської школи економіки Тимофій Брік.

Презентація дослідження «Індекс майбутнього» відбулася в межах виставки «Ательє мрій», організованої ЮНІСЕФ.

«Два роки руйнувань та переміщення, насильства, ізоляції, розлуки з членами сім’ї та друзями, втрат серед близьких, освітніх втрат, проблем із доступом до охорони здоров’я та соціальних послуг призводять до кризи для ментального здоров’я та погіршення успішності в навчанні дітей в Україні. ЮНІСЕФ закликає до сталого відновлення України, орієнтованого на дітей, і зосереджується на заохоченні дітей і молоді до активної участі в ньому», – наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Ключові висновки пілотного дослідження:

Інституційний догляд. В Україні в інституційних закладах перебуває вдвічі більше дітей, ніж у країнах Європейського Союзу (у розрахунку на 100 тис. дітей).

Діти, які виховуються в інституціях, отримують лише формальну опіку. Натомість вони стикаються з випадками насильства щодо себе, браком конфіденційності, примусом, відсутністю вибору тощо. Про це свідчать глибинні інтерв’ю з випускниками інтернатних закладів. Тому після виходу із системи державного догляду діти не мають базових навичок самостійності, не здатні долати проблеми, довіряти, почуваються самотніми.

Освіта. В Україні 24% дітей навчаються винятково онлайн, а це майже 1 млн школярів і школярок. Близько половини батьків – 55% – оцінюють умови для дистанційного навчання їхніх дітей дуже добре чи добре. Проте батьки дітей зі сходу країни частіше вказують на погані умови – загалом 22%.

Ще один висновок пілотного дослідження – рівень знання математики є системно нижчим, ніж володіння українською та англійською мовами.

Крім того, було визначено частку дітей, які відвідують позашкільні гуртки. Це важлива складова освіти, адже дає дитині змогу розвиватися всесторонньо та реалізовувати таланти. 69% дітей мають хобі, але лише 40% відвідують позашкільні гуртки.

Здоров’я. За два роки повномасштабної війни частка дітей, вакцинованих проти дифтерії, правця та кашлюку, а також поліомієліту, зменшилася на 16% і 22% відповідно. На думку експертів, батьки стали менше вакцинувати дітей, адже через стрес та невизначеність їм складніше думати про довгострокові речі. Частина дітей не змогла вакцинуватися через бойові дії.

Одним із показників для оцінки здоров’я була фізична активність. 75% опитаних дітей займалися фізичними вправами. Проте дівчата мали менше активностей та рідше почувалися сповненими енергії.

Прояви ризикованої поведінки. Половина дітей у віці 14–17 років пробували алкоголь та сигарети – 56% та 53% відповідно. Наркотики пробували 3% опитаних. Систематично, щонайменше один раз на тиждень, палять 16% дітей, а вживають алкоголь – 13%.

Безпека. 60% опитаних дітей в Україні почуваються в безпеці. Найрідше – у 49% випадків – почуваються в безпеці діти з півдня країни.

40% дітей стикаються з булінгом щонайменше раз на місяць. Щотижня із цькуванням стикаються 12% дітей.

Ментальне здоров’я. Майже половина дітей в Україні – 44% – мають ознаки потенційного ПТСР (посттравматичного стресового розладу). А це означає, що дітям важко концентруватися (про це сказали 35% опитаних), вони легко засмучуються або вступають у бійки (30% опитаних), почуваються самотніми (27% опитаних), мають проблеми зі сном (23% опитаних).

Загалом 71% дітей вважають себе щасливими.

Соціальні та емоційні навички. 86% дітей проявляють емпатію: їх хвилюють почуття інших людей.

Стосунки у сім’ї та з друзями. 73% дітей мають гарні стосунки у сім’ї, 80% полюбляють бути вдома з родиною. Водночас діти, які мають сильніші ознаки потенційного ПТСР, рідше оцінюють позитивно свої стосунки у сім’ї.

86% дітей мають друзів, але тільки 53% вважають, що друзі зможуть підтримати у складний час.

Результати пілотного дослідження свідчать, що найгірша ситуація в добробуті дітей – у трьох сферах: здоров'я, освіта та система інституційного догляду. Повномасштабна війна, яка триває вже два роки, суттєво погіршила показники добробуту за низкою напрямів.