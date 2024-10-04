Є рішення, щоб підтримати Сумщину, і окремо ще будуть наради щодо енергетики регіону, інших наших прикордонних областей – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – Сумщина, робота в регіоні. Провів тут засідання Ставки, і головне питання – це захист нашої інфраструктури, нашої енергетики – робота ППО. Була доповідь наших військових – Повітряні сили, командування «Схід», також – доповідь міністра енергетики, були представники державних енергокомпаній, керівники всієї вертикалі між урядом і громадами. Є рішення, щоб підтримати регіон, і окремо ще будуть наради щодо енергетики Сумщини, інших наших прикордонних областей. Перед зимою найголовніше – резерв міцності. Були доповіді керівника Служби безпеки України, наших правоохоронців. Доповідь Головкома Сирського щодо фронту – це й Донецькі напрямки, це й Харківщина, це і південь держави, прикордоння, Курщина. Відвідав наших воїнів, які беруть участь у Курській операції, – 82-га бригада. Відзначив державними нагородами. Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо. Сьогодні ж тут, на Сумщині, зустрівся з головами громад, подякував, що вони – у своєму регіоні, вони – зі своїми людьми, справді дбають і переживають за Сумщину та всю Україну. Говорили про те, що може підтримати всіх нас – наш захист, наших людей. А особливо емоційна зустріч була з освітянами: цієї неділі – День працівників освіти. Особисто їм подякував – нашим учителям, викладачам, керівникам закладів освіти із Сумської області, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини, які були сьогодні саме тут. І в усій Україні, у всіх регіонах абсолютно самовіддані люди – реально дають надію на майбутнє. Коли освіта працює, коли в дітей, у студентів є можливість учитися, це значить, що країна житиме, і діти України, ставши дорослими, матимуть нормальне життя.

Я хочу подякувати всім, хто в Україні, з Україною, хто бореться й працює заради нашої держави, хто навчає наших дітей, хто береже нашу українську культуру. Обов’язково захистимо Україну! Дякую Сумщині!

Слава Україні!