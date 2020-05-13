ЄС та учасники Східного партнерства мають зосередитися на відновленні ділових контактів та виведенні економіки з кризи після COVID-19 – Президент України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що співпраця Європейського Союзу та учасників Східного партнерства у спільних галузевих проектах допоможе відновити ділові зв’язки, покращити життя пересічних людей та підтримати малий і середній бізнес.

«Маємо зосередитися на сферах, які до карантину лишалися поза нашою увагою. Йдеться про проекти, які становлять інтерес для всіх присутніх тут. Маю на увазі цифровізацію та подальшу інтеграцію транспортних сполучень, доступ до європейської платіжної системи, кредити для малого бізнесу та інші практичні інструменти, які допоможуть нашим економікам запрацювати на повну потужність», – наголосив Володимир Зеленський у своєму виступі під час відеоконференції лідерів Східного партнерства.

Президент України зауважив, що помітним і дієвим кроком щодо розвитку економіки стало б поширення програм економічного відновлення ЄС на членів Східного партнерства.

«Пандемія не має стати причиною закриття кордонів ЄС для громадян держав-партнерів. Зараз найкращий час говорити про підписання ще в цьому році угод про спільний авіаційний простір, які мають пожвавити ринки авіаперевезень. Мають нарешті перейти у практичну площину й тривалі дискусії про зменшення плати за послуги роумінгу», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, карантин яскраво продемонстрував, який колосальний потенціал мають мережеві освітні платформи. Тож потрібно подумати над новими програмами для молоді, як, наприклад, розвиток онлайн-освіти, дистанційна підготовка фахівців з питань європейської інтеграції, розширення присутності європейських навчальних закладів у країнах-партнерах.