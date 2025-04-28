Європа має продемонструвати власну спроможність захищати себе – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся із заступником міністра закордонних справ Литви Юлюсом Пранявічусом.

Ігор Жовква подякував за підтримку України в боротьбі проти російської агресії, зокрема за рішення виділяти щороку 0,25 % ВВП на військову допомогу нашій державі.

Заступник очільника Офісу Президента поінформував про результати зустрічей радників із питань національної безпеки й оборони в Парижі та Лондоні.

Сторони скоординували позиції щодо спільних кроків для зміцнення європейської безпеки та встановлення справедливого і сталого миру в Україні.

«Кожен голос європейської держави має значення. Європа має продемонструвати власну спроможність захищати себе та підтримувати безпеку на континенті», – наголосив Ігор Жовква.

Окрема увага – європейській інтеграції України. Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що наша держава виконала всі необхідні зобов’язання для відкриття першого переговорного кластеру.

«Європейські партнери мають продемонструвати єдність позицій у цьому процесі, а рішення щодо просування України до членства не повинна блокувати жодна окрема держава», – додав він.

Юлюс Пранявічус запевнив у незмінній підтримці нашої країни, зокрема в адвокації українських інтересів на всіх міжнародних майданчиках та в усіх відповідних форматах.