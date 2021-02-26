Юлія Свириденко: Україна та США повинні працювати разом для захисту демократії та свободи

Україна глибоко зацікавлена у розвитку торговельно-інвестиційної співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час онлайн-дискусії з американськими та європейськими політиками й експертами, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council.

«Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології», – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, для України надзвичайно важливо, щоб США долучилися до переговорного процесу щодо Донбасу в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними. При цьому, наголосила заступниця керівника Офісу Президента, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії.

«Ми повинні працювати разом для захисту демократії та свободи й протистояння авторитарному режиму. Ми високо цінуємо вашу участь у боротьбі з режимами, які порушують міжнародне право», – сказала Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що українській стороні також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО.

«Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми повинні протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України.

Юлія Свириденко також наголосила, що наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. За її словами, ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо «Північного потоку – 2».

«Цей проект залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проекту», – сказала Юлія Свириденко.

У дискусії взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, член Палати представників від Демократичної партії США та співголова Українського кокусу в Конгресі Марсі Каптур, член Палати представників від Республіканської партії США Браян Фіцпатрік, президент і генеральний директор Американсько-російського фонду Селеста Валандер, Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст. Модерував дискусію колишній Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.