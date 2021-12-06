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З ініціативи Президента уряд розробляє механізми підтримки українських виробників задля уникнення зростання цін на продукти соціального призначення

24 грудня 2021 року - 17:09

З ініціативи Президента уряд розробляє механізми підтримки українських виробників задля уникнення зростання цін на продукти соціального призначення

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо впливу енергетичної кризи у Європі на українську харчову промисловість. За її результатами уряду було поставлено завдання розробити механізми підтримки вітчизняних виробників продуктів харчування соціального призначення, зокрема хліба соціальних сортів.

«У зв’язку з тим, що ціни на газ у світі продовжують аномально зростати, уряд за дорученням Президента Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів, а також українських виробників соціальних продуктів харчування. Найближчими днями уряд вийде з відповідними пропозиціями», – повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками наради.

За словами очільника уряду, в умовах світової кризи енергоносіїв українські виробники розглядають питання підвищення цін на свою продукцію, тому ключове завдання для влади – не лише допомогти виробникам, а й захистити українських споживачів.

«Будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб. Будемо розглядати можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба», – зазначив Прем’єр-міністр.

Наразі тривають консультації з бізнесом для розрахунку потреб та рівня необхідної підтримки з боку держави. Найближчим часом уряд представить свої пропозиції.

Як наголосив під час брифінгу заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, надзвичайно високі ціни на газ у Європі впливають на кожен сектор економіки України.

«Ми тримаємо руку на пульсі. І не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економіки, які можуть повністю зупинитися», – сказав він.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, зараз ведуться перемовини з українськими приватними й державними газовидобувними компаніями, і найближчим часом буде знайдено компромісне рішення, яке дасть змогу обмежити вплив аномальних цін на газ на важливі сектори вітчизняної економіки.

«Хочу наголосити: ми чітко відчуваємо, як впливає ситуація на енергетичних ринках на кожну галузь економіки, та не будемо стояти осторонь. Ми знайдемо рішення, яке допоможе зберегти всі кластери економіки й видобуток газу в Україні», – резюмував Ростислав Шурма.

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