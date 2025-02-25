З понад 19 тисяч викрадених дітей нам вдалося повернути наразі трохи більш як тисячу – Олена Зеленська в інтерв’ю для Quarta Repubblica

Підтримка, яку наша держава має зараз від людей з усього світу, доводить, що українці не самі. Про це перша леді України Олена Зеленська заявила в інтерв’ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4.

Дружина Президента зазначила, що дуже важливо, щоб світ пам’ятав, хто насправді є агресором, і продовжував допомагати Україні боротися за спільне майбутнє.

«Замість того, щоб зупиняти кривдника та зробити так, щоб він більше нікого не міг кривдити, починається розмова про якусь взаємовигідну розмову з ним. Це підміна понять, це розмивання моралі. І це дуже небезпечна ситуація для всіх», – зауважила вона.

Перша леді також наголосила, що в цій боротьбі Україна захищає передусім своїх людей.

«Ми боремося не за кілометри. Ми боремося за наших людей на окупованих територіях. Ці кілометри – це їхній дім, робота, школа, рідні вулиці. Ці люди мають право жити у своїй країні без страху. Ми не можемо залишити їх у небезпеці», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також звернула окрему увагу на те, що Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Натепер вдалося повернути лише 1227, адже РФ різними способами намагається перешкоджати цьому процесу.

«Це не є механізмом, що постійно працює, на жаль. Саме для того, щоб цей механізм існував і працював, і створена Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, куди входить уже 41 країна», – підсумувала перша леді.