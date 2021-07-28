З Україною у Крим повернеться повноцінне життя – Глава держави

Питання щодо визнання Кримськотатарської національно-територіальної автономії має розглядатися й напрацьовуватися в межах ініціативи «Кримська платформа». Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам з Криму, яке було записане на острові Зміїний під час робочої поїздки Глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що це питання порушується не перший рік, і вже є певні напрацювання. Однак, за його словами, підготовлені проекти не були погоджені ні з Офісом Президента, ні з кримськотатарською спільнотою.

«Це дуже важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа: вивчити саме це законодавство та запропонувати Президенту України вже узгоджений з корінним населенням Криму законопроект», – сказав Глава держави.

Президент також розповів про роботу над звільненням понад сотні українських політв’язнів, які були затримані в окупованому Криму і серед яких найбільше кримських татар. Він зазначив, що завдяки роботі українського омбудсмена сформовані списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, однак для просування в цьому питанні необхідні перемовини безпосередньо з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія пов’язує питання політв’язнів з Криму з окупацією півострова, якої вона не визнає.

«Для них вони не політв’язні… Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки наших хлопців і дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії», – сказав він.

«На сьогодні, крім прямих перемовин з Президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу», – наголосив Глава держави і додав, що під час всіх своїх зустрічей зі світовими лідерами завжди порушує питання ув’язнених кримчан.

«Президент РФ сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні. Ми готові й до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив думку, що повернути під контроль української влади територію Криму наразі складніше, ніж «завоювати мізки» мешканців півострова.

«Ситуація з поверненням ментальним я не думаю, що дуже складна. Тому що мені здається, що вони зараз розуміють, що сталося й що було. Що було три мільйони українців, які приїжджали щоліта. А зараз кримчани побачили, що буде без України. От зараз Крим без України. Люди завжди хочуть змін, бачать щось хороше в майбутньому. Тому я впевнений, ніяких ментальних змін не треба буде робити – з радістю прийматимуть українську владу в Криму. Навіть ті, хто в душі ще з «жовтенятським значком», все одно будуть радіти. Тому що з Україною в Крим повернеться життя», – наголосив Володимир Зеленський.