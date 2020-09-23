З вересня 2021 року жодна установа центрального органу виконавчої влади не зможе вимагати жодної довідки у громадян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний рік в Україні має стати початком відмови від паперових документів у сфері державних послуг та створення цифрової держави, де бюрократія та корупція будуть нетиповим явищем.

Відкриваючи Diia Summit у Києві, він нагадав, що амбітна мета створення «Держави у смартфоні» була вписана рік тому в його перевиборчу програму як кандидата в Президенти.

«Та вже за рік у Apple Store та Google Play громадяни України змогли завантажувати мобільний додаток «Дія». Отримувати дозволи в електронному кабінеті забудовника. Не відходячи від комп’ютера, реєструвати ФОП за 15 хвилин, тобто – відкривати власну справу швидше, ніж у більшості країн світу. Користуватись сервісом «єМалятко» та отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн. Вже за рік ми стали четвертою країною Європи, яка має цифрові водійські права та першою країною у світі, що має цифровий паспорт», – зауважив Володимир Зеленський.

Проте, за його словами, це лише десята частина від того, що заплановано до реалізації, і лише перший крок на шляху до цифрової держави, «де 100% послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем».

«Від мене – невеликий спойлер. 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Тобто – жодних паперів. Це стосується всіх державних органів виконавчої влади, і що найважливіше – жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг», – заявив Президент України.

Глава держави зауважив, що створення цифрової держави – це складний, але важливий процес, який супроводжується спротивом системи, застарілим законодавством, скепсисом і часто невірою. Але цей шлях пройшли всі сміливі, революційні проекти світу.

«Рік тому держава у смартфоні була лише нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком «Дія» користується 5 мільйонів громадян, – це вже точно початок нової реальності. Реальності, де Україна буде цифровою, сучасною та комфортною для людей», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цифровізація також сприятиме потужному економічному розвитку держави, адже частка цифрової економіки у світі стрімко зростає.

«Кілька тижнів тому я підписав указ про створення сприятливих умов для розвитку в Україні ІТ-індустрії. Крім цього, невідкладним визначено законопроект щодо «Дія. Сіті». Це унікальна історія, за якою буде створено спеціальну юридичну та економічну зону для креативної економіки. І ми чекаємо на його ухвалення парламентом якомога швидше», – наголосив Президент.

Цифровізація та використання ІТ-технологій удвічі прискорює розвиток бізнесу, зазначив зі свого боку Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Для України – це насправді цивілізаційний вибір, коли ми можемо прискоритися й наздогнати цивілізовані держави швидкими темпами. Звичайно, це економіка. Це – колосальний інвестиційний ресурс. Цифровізація дає змогу вивільнити мільйони людино-годин», – наголосив очільник уряду.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко зазначив, що банківська система сьогодні перебуває «на передовій» цифрової трансформації. Він наголосив, що НБУ напрацював декілька алгоритмів відкриття банківського рахунку без фізичної присутності клієнта.

«З минулого тижня до цього додалася ще одна можливість. Це можна зробити через мобільний додаток «Дія». Наш наступний крок – дозвіл відкривати банківські рахунки за можливістю електронного паспорта», – констатував голова Нацбанку.

За його словами, через захищені канали клієнти зможуть передавати свої дані з додатку «Дія», і банки матимуть змогу відкривати відповідні рахунки.

Під час саміту віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що зручність «Держави у смартфоні» включає державні послуги онлайн, інтернет-покриття, цифрову освіченість українців та збільшення кількості ІТ-компаній.

Він зауважив, що державні онлайн-послуги вже заощадили 495 млн грн українцям та дали 2 млрд грн додаткових надходжень через ліквідацію «податкових скруток».

Михайло Федоров повідомив, що в наступному місяці планується спрямувати на розгляд Верховної Ради законопроект щодо «Дія. Сіті», який спрямований на створення найкращих умов для ІТ-креативної індустрії.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації також презентував оновлений додаток «Дія 2.0», роботу програми «єМалятко» онлайн, електронні послуги у сфері будівництва тощо.